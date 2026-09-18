Молитва и акафист Казанской иконе Божией Матери: тексты Оглавление Молитва Казанской иконе Божией Матери (текст) Акафист Казанской иконе Божией Матери (текст) Тропарь и кондак (текст) Как правильно молиться перед иконой Тексты молитвы и акафиста Казанской иконе Божией Матери — для чтения дома и перед иконой. Полные тексты на церковнославянском — в материале Life.ru. Молитва и акафист Казанской иконе Божией Матери: тексты и правила чтения. Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Есть в православии икона, перед которой уже несколько столетий просят о защите родных и всей страны, — Казанская. Мы уже рассказывали, что это за образ, какова его история и почему он занимает такое особое место среди православных святынь. Сегодня собрали то, ради чего к этой иконе чаще всего и обращаются: полные тексты молитвы, акафиста и тропаря, а также объяснили, как молиться перед ней правильно.

Молитва Казанской иконе Божией Матери (текст)

Молитва Казанской иконе Божией Матери: текст для чтения. Фото © РИА Новости / Максим Богодвид

Эту короткую молитву читают чаще всего: перед иконой дома, в поездке или просто когда на душе тревожно. Текст обращён напрямую к Богородице с просьбой о защите страны, семьи и каждого просящего.

О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию пред честною иконою Твоею припадающе, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, Церковь Свою Святую непоколебиму да соблюдет и от неверия, ересей и раскола да избавит. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави же и всех, с верою Тебе молящихся, от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и от внезапныя смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси, благодарне воспевающе величия и милости Твоя, являемыя над нами зде на земли, сподобимся и Небеснаго Царствия, и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Акафист Казанской иконе Божией Матери (текст)

Акафист Казанской иконе Божией Матери: текст и правила чтения. Фото © РИА Новости / Максим Богодвид

Акафист — более длинное и торжественное хвалебное песнопение из тринадцати кондаков и двенадцати икосов, которое читают в особые дни или во время домашнего молитвенного правила. Полный текст занимает несколько страниц, поэтому его удобно открывать заранее.

Кондак 1 Избра́нней от всех родо́в Заступнице рода христианскаго, покровом Своея́ благости покрывающей страну нашу православную, благодарственная пения приносим Ти, Богородице, о явле́нии чу́дныя Твоея́ иконы. Ты же, яко всемилостивая, всех притекающих к Тебе Помощнице, заступай нас во всех ско́рбех и ну́ждах, беда́х и напа́стех, да зовем Ти: Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.

Икос 1

Ангел предста́тель по́слан бысть рещи́ Богородице: «Радуйся», егда́ Бог Слово воплоща́ется во утробе Ея: и мы, грешнии, прославля́юще явле́ние чу́дныя Ея иконы и Божественнаго Младенца Спаса Христа, со умилением вопием Благодатней: Радуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це; радуйся, Мати Божия. Радуйся, Царице небесе́ и земли́; радуйся, светлое Церкве небесныя и земныя украшение. Радуйся, ангелы чтимая; радуйся, пева́емая от Серафим. Радуйся, светлое пророческое сбы́тие; радуйся, апостолов похвало́. Радуйся, мученическое испове́дание; радуйся, преподобных ве́нче. Радуйся, праведных веселие; радуйся, грешных упование. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.

Кондак 2

Видящи, Всенепорочная, с высоты небеснаго жилища Своего, иде́же с Сыном Твоим в славе пребыва́еши, скорбь рабов Твоих в новопросвеще́ннем граде, яко гневнаго ра́ди Божия посещения вера Христова поруга́ема бывает ага́рянским зловерием, благоволи́ла еси яви́ти икону Свою, чудесы́ ю прославля́ющи, да утвержда́емии зна́меньми Твоея́ благодати, христолюби́вии лю́дие верно вопиют Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разумение трикратнаго явле́ния Богоматере мудрая отрокови́ца ищущи, тече́ ко власте́м, пове́дающи им дивное явле́ние и грозное преще́ние: мы же, дивя́щеся свыше данному отрокови́це вразумлению, благоговейно вопием к Преблагослове́нней: Радуйся, устна́ми чистыми хвалу́ Бо́гови совершающая; радуйся, тайны благодати Божия юным открывающая. Радуйся, верных известная похвало́; радуйся, молние, неверных устрашающая. Радуйся, славою чудес Твоих верных разум озаряющая; радуйся, ага́рянскаго зловерия обличе́ние. Радуйся, гордыни их низложе́ние; радуйся, веры христианския утверждение. Радуйся, почита́ния святых икон освящение; радуйся, скорбь нашу в радость претворя́ющая. Радуйся, несумненною надеждою нас увеселяющая. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.

Казанская икона Божией Матери: тексты молитв. Фото © Life.ru

Кондак 3

Сила Вышняго благодатию Богоматере умудри́ и укрепи отрокови́цу к исканию многоценнаго Божия дара, и та, с верою дерза́ющи о Господе, приступи́ к труду и, скрытое в земли́ обре́тши сокровище святы́я иконы Богома́тери, радостно возопи к Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Име́ющи благоутро́бное промышле́ние о новопросвеще́нных людех града Казани, от пречестны́я Твоея́ иконы то́ки чудес источила еси, Владычице, слепым теле́сныма очи́ма зрение подавающи, омраче́нных же душевно светом богопознания и благочестия озаряющи, девствующим под осене́нием Твоея́ иконы пристанище небурное да́рующи. Сего ра́ди зовем Ти: Радуйся, явле́нием иконы Твоея́ тьму лютых обстоя́ний отгоняющая; радуйся, лучами чудес всех просвещающая. Радуйся, слепых прозре́ние; радуйся, омраче́нных смыслом просвещение. Радуйся, сла́во православия; радуйся, тихое пристанище ищущих спасения. Радуйся, Мати целомудрия; радуйся, покро́ве и огражде́ние девства. Радуйся, е́же ликовству́ет все множество верных; радуйся, Ея́же ра́ди рыдает демонское по́лчище. Радуйся, всех христиан вожделе́нная Помощнице; радуйся, всех скорбя́щих Радосте. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.

Кондак 4

Бурю смятений и крамо́лы, врагами воздвигнутую в стране нашей, утоли́ти тща́щься блаженный Ермоген, списа́тель чудес Твоея́, Богомати, иконы, сле́зно пред нею моля́шеся и, видев, яко во́инству православному в щит и победное зна́мение Твоя икона дарова́ся, верою укрепляемый до конца живота своего, вопия́ше Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше православнии во́ини откровенную преподобным Се́ргием святителю Арсению тайну, яко предста́тельством Богоматере суд об Отечестве нашем преложе́н на ми́лость, икону Богома́терню, яко знамя победное, прии́мше, исхити́ша матерь градо́в русских из рук супоста́т и возопиша Заступнице христиан: Радуйся, Мати Бога Вышняго; радуйся, яко за всех мо́лиши Сына Твоего, Христа Бога нашего. Радуйся, яко всем твори́ши спасти́ся в державный Твой покров прибегающим; радуйся, Заступнице всех сущих в ско́рбех и болезнех. Радуйся, всем моля́щимся сокруше́нным сердцем пред пречистым Твоим образом полезная да́рующая; радуйся, избавление зол всем, невозвра́тно надежду иму́щим на Тя. Радуйся, тихое и доброе пристанище; радуйся, скорая Помощнице. Радуйся, готовый и теплый покро́ве спасения; радуйся, источающая нам неоску́дныя милости. Радуйся, предваряющая на помощь; радуйся, избавляющая от всех бед. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.

Акафист Казанской иконе: текст для чтения. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Кондак 5

Боготечная звезда яви́ся Твоя, Богомати, икона, всю страну Российскую обтекающая, лучами чудес Твоих осиява́ющая всех блуждающих по морю стра́стнаго жития, мрак печалей и мглу всяких неду́г и скорбе́й прогоняющая и наставля́ющая на путь спасения с верою к Тебе притекающих и вопиющих к Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видев царь Петр, яко от святы́я иконы Богома́терни благодатию Божиею содева́ются многая чудеса, прие́млет ю в путеводи́тельницу во́инству своему и в день брани на све́ев в щит и покров, и победив до конца врага помощию Богоматере, тем камень совершенный во основание новаго царствующаго града положи́, икону же Твою чу́дную, яко освящение, яко щит и ограждение, в сердце града поста́ви. Сего ра́ди вопием Пречистей: Радуйся, жилище и доме Христа Бога нашего; радуйся, вместилище неизрече́нныя Его славы. Радуйся, гра́де одушевле́нный, при́сно царствующий; радуйся, пала́то преукраше́нная. Радуйся, радосте градо́в и ве́сей; радуйся, непобедимое христиан в беда́х хранилище и предградие. Радуйся, Церкве Православныя похвало́; радуйся, Русской земли́ утверждение. Радуйся, христолюби́ваго во́инства Помощнице; радуйся, врагов одоление. Радуйся, от бед избавление; радуйся, ма́терними Твоими щедротами всех посещающая. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.

Кондак 6

Предстоя́ще пред пречистым Твоим образом архиере́ев сословие и вси лю́дие, мона́си и мирсти́и, проповедуют, Госпоже́ Богороди́тельнице, вели́кия Твоя милости, яко гра́ды огражда́еши, обители покрываеши, ве́си защищаеши, и, ве́дуще Тя воистинну Помощницу си́льну и непобеди́му, со слеза́ми приносят Ти молитвы, да простре́ши к Сыну Твоему богоносныя руки за люди Твоя, во е́же изба́вити нас от всех бед и напастей, да благода́рне вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиявши просвещение истинное и отгнавши дре́вле лесть ага́рянскую в новопросвеще́нней стране Казанской, ныне во всех граде́х российских све́тиши светом чудес и милостей: притекающии бо с верою ко Твоей иконе цельбоно́сней скорбе́й избавление, неду́гов исцеление и радости всякия исполнения приемлют, вопиюще Тебе усердно: Радуйся, неистощимый источниче святыни; радуйся, многотекущая реко́ Божественныя благодати. Радуйся, грешных с Богом примире́ние; радуйся, грехов наших очищение. Радуйся, благочестия Наставнице; радуйся, в добрых де́лех утверждение и помоще. Радуйся, добрыя обе́ты приемлющая; радуйся, благи́м намерениям способствующая. Радуйся, злыя начинания разрушающая; радуйся, вра́жия ко́зни расторгающая. Радуйся, скорая человеком Помощнице; радуйся, милость сугу́бо нам подающая. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.

Молитва перед иконой в храме. Фото © РИА Новости / Виталий Белоусов

Кондак 7

Хотя́щу народу православному испове́дати милости Преблагослове́нныя Царицы неба и земли́ и по силе благодарственная принести́ о избавлении его от нашествия иноплеме́нных, дивному храму, созда́нному в честь пречу́дныя иконы, победная в дар принесе́, да вси па́мятующе милость Богоматере, спасшия град сей и страну, вы́ну воспевают Богу благодарными усты́: Аллилуиа.

Икос 7

Стольному граду России святая икона Твоя, Богома́ти, воистину яви́ся блага́я Одиги́трия, яко же дре́вле Цареграду: к Тебе бо прибегают лю́дие, помощи Твоея́ на начало пути и дел своих прося́ще и благодарственная принося́ще моления пред пречистою иконою Твое́ю за избавление от скорбе́й и напастей, Тебе Помощницу и Заступницу крепкую ве́дают. Темже благодарственно вопием Ти: Радуйся, Российския страны́ покро́ве; радуйся, православия в ней ограждение и утверждение. Радуйся, несокрушимый щи́те воинов наших; радуйся, броне́ их неуязвимая. Радуйся, ко́зни врагов обличающая; радуйся, яко паутину их растерза́ющая. Радуйся, нечестия обличение; радуйся, крамо́лы разрушение. Радуйся, юных от заблуждений исправление; радуйся, старцев утешение. Радуйся, душевредных учений низложение; радуйся, душеполезных знаний дарова́ние. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.

Кондак 8

Странно и сумнительно неверующим слышати, ка́ко от иконы Твоея́ то́ки благодати истекают, воня́ животная благоуха́ет: мы же, верующе слову, рече́нному Тобою, Влады́чице, к первопи́санней иконе: «С тобою Моя благода́ть и сила», упова́ем, яко и с се́ю иконою благодать Твоя вы́ну: темже благоговейно предстоя́ще лобыза́ем ю, покланя́емся ей, яко Тебе Саме́й сущей, честь бо иконы на первообра́зное восхо́дит, и Твоя благодать се́ю иконою зна́мения и чудеса содева́ет всем с верою притекающим к Тебе и вопиющим Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Вся бывши горе́, к небесным взя́та, и земных не оставляеши, Богомати, свяще́нным Твоим предста́тельством: и́маши бо ма́тернее дерзновение ко Христу Богу нашему. Темже утверди́ в мире глубо́це православных житие и вся полезная всегда да́руй рабо́м Твоим, да величающе воспева́ем Ти: Радуйся, Невмести́маго вместилище; радуйся, осене́нная силою Вышняго. Радуйся, прозя́бшая клас небесный; радуйся, мир весь душепа́губнаго гла́да изба́вльшая. Радуйся, вы́ну хода́тайствующая за род наш; радуйся, яко много может молитва Твоя пред Сыном Твоим и Богом. Радуйся, всех нас при Кресте́ Сына Твоего усыновившая; радуйся, всегда ма́тернюю любовь к нам явля́ющая. Радуйся, Хода́таице вечных благ; радуйся, и во вре́менней жизни полезная нам подающая. Радуйся, известное прибежище наше во всех скорбных обстоя́ниих; радуйся, несомненное утешение в печалех. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.

Свеча и икона: атмосфера домашней молитвы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кондак 9

Всякаго естества́ ангельскаго превы́сшая яви́лася еси, Пресвятая Дево: Бога бо зачала́ еси плотию, Невместимаго всеми вмести́ла еси во утробе Твоей, на руках носила еси Нося́щаго весь мир дла́нию: темже, яко Честне́йшую херувим и Сла́внейшую без сравне́ния серафим велича́юще Тя, вопием о Тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Вити́я многовеща́нныя, яко рыбы безгласныя, видим о Тебе, Богородице: недоуме́ет бо всяк язык благохвали́ти Тя по достоя́нию, изумева́ет ум пети Тя, Богородице; оба́че Блага́я су́щи, приими́ и от нас архангельский глас, Тебе вопиющих: Радуйся, Благодатная; радуйся, яко Господь с Тобою. Радуйся, Благословенная в жена́х; радуйся, обре́тшая благодать у Бога. Радуйся, родившая Спасителя миру; радуйся, Мати Сына Божия. Радуйся, Родительнице Вечнаго Царя; радуйся, израсти́вшая нам плод живота. Радуйся, освяще́нная Духом Святым; радуйся, осене́нная силою Всевышняго. Радуйся, верная Рабо́ Господня; радуйся, яко Тя блажа́т вси ро́ди. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.

Кондак 10

Спасти хотя́щи многая от находя́щих зол, скорбе́й и болезней, чу́дную икону Твою, Богомати, дарова́ла еси, ея́же ради слепи́и прозирают, хроми́и ходят, разслабленнии возстают, бесну́ющиися исцеляются, земли́ плодоносие подается, лю́дие от смертоно́сныя язвы избавляются, гра́ды и до́мы от огня спасаются: темже прославля́юще Бога, дающаго нам таковыя милости, вопием Ему усердно: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси, Богородице, стране Российстей, градо́м ограждение и слава, православному во́инству на враги́ укрепление. Темже, благодаряще Тя, вопием: Радуйся, прославля́ющих Тя прославля́ющая; радуйся, не чтущих Тя посрамляющая. Радуйся, врагов устрашение; радуйся, от нашествия иноплеме́нных избавление. Радуйся, воинов кре́посте; радуйся, в дни брани забра́ло и ограждение. Радуйся, в дни мира живоносный са́де, увеселяющий сердца́ верных; радуйся, оружие, егоже трепещут демони. Радуйся, спасительный елей, умаща́ющий грехо́вныя раны кающихся; радуйся, теплое наше упование. Радуйся, несумне́нная наша надеждо; радуйся, тихое и доброе пристанище. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.

Казанская икона Божией Матери в убранстве храма. Фото © РИА Новости / Игорь Палкин

Кондак 11

Пение хвалебное и благодарственное приносят Тебе, Владычице, припа́дающе ко иконе Твоей и любезно лобыза́юще ю, дев ли́цы, под державным покровом Твоим тихое и мирное и́ноческое житие провожда́ющии, и возложи́вше на Тя все упование, радостно вопиют Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Яко светоприе́мную свещу, зрим Твою честну́ю икону, Пресвятая Владычице та бо невеще́ственный огнь благодати Твоея́ восприе́мши, и в подо́биих ея но́вы возжигает светильники причастны тоя́жде силы благодатныя, и озаряет чудесы́, наставля́ющи на путь спасения всех вопиющих Ти си́це: Радуйся, Неве́сто Неневе́стная; радуйся, Богоизбра́нная Отрокови́це, Мати Дево. Радуйся, добрая Наставнице непоро́чнаго девства; радуйся, Храни́тельнице ревну́ющих о чистоте. Радуйся, жен похвало́, радуйся, дев величание. Радуйся, вдов заступление, радуйся, сиро́т призрение. Радуйся, нищих Питательнице; радуйся, нагих одея́ние. Радуйся, печальных утешение; радуйся, скорбя́щих веселие. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.

Кондак 12 Благодать дати восхоте́вши почитающим Тя с любовию, Богороди́тельнице, присущую Ти силу благода́тную оставила еси во святых Твоих иконах, ибо Божественная благодать, спребыва́ющи тем (иконам), зна́мения и чудеса вы́ну содева́ет и душевных и телесных неду́г исцеление всем с верою приходя́щим подае́т Твоими Богома́терними непрестанными к Богу молитвами о вопиющих Ему: Аллилуиа.

Икос 12

Пою́ще Твоя чудеса, бывшая в древняя и настоящая времена́, хвалим Тя, яко Живоносный Источник благода́ти, яко неистощимую реку́ чудес, яко бездну милости и щедрот, и все упование по Бозе возлагающе на Тя и в сей и в будущей жизни, прославля́юще Тя, вопием: Радуйся, христиан непостыдное упование; радуйся, верных спасительное прибежище. Радуйся, ненаде́жных наде́яние; радуйся, отчаянных спасение. Радуйся, ба́не, омывающая совесть; радуйся, pocó, оживляющая души. Радуйся, болезней врачевство́ скорое и безме́здное; радуйся, от всех бед быстрое избавление. Радуйся, Уте́шительнице во всякой скорби; радуйся, из глубины погибели спаса́ющая. Радуйся, отра́до в день смерти; радуйся, единая надеждо и по смерти. Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.

Кондак 13

О Всепетая Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово, приими́ ныне ма́лое сие́ моление и, величия ра́ди благости Твоея́ и бездны щедрот Твоих, не помяни́ множества грехов наших, но испо́лни во благи́х проше́ния наша, подавающи телу здра́вие, души спасение, избавляющи от всякия ну́жды и печали и Царствия Небеснаго наследники сотворя́ющи всех верно вопиющих Богу: Аллилуиа.

Тропарь и кондак (текст)

Тропарь и кондак Казанской иконе Божией Матери. Фото © Life.ru

Тропарь и кондак — краткие праздничные песнопения, которые звучат в храме во время богослужения в честь иконы. Их также часто выучивают наизусть, чтобы читать в течение дня.

Тропарь, глас 4 Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающих. Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице, иже в напастех и скорбех и в болезнех, обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем пред пречистым Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя, избавления всех зол, всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим.

Кондак, глас 8 Притецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу, скорой Помощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы: ускорим на молитву и потщимся на покаяние: источает бо нам неоскудныя милости Пречистая Богородица, предваряет на помощь и избавляет от великих бед и зол благонравныя и богобоящияся рабы Своя.

Как правильно молиться перед иконой

Как правильно молиться перед иконой: советы верующим. Фото © РИА Новости / Александр Кряжев

Молитва перед иконой — это разговор не с самим изображением, а с Богом и Богородицей, к которым икона лишь помогает обратиться. Есть несколько простых правил, которые делают это обращение более осознанным. Настройтесь и совершите крестное знамение. Перед началом молитвы важно помнить, что обращение идёт к Богу через образ, а не к самой доске и краскам, и начать стоит с крестного знамения и лёгкого поклона.

Перед началом молитвы важно помнить, что обращение идёт к Богу через образ, а не к самой доске и краскам, и начать стоит с крестного знамения и лёгкого поклона. Создайте подходящую обстановку. Зажжённая свеча или лампада помогает сосредоточиться и отделить это время от повседневной суеты.

Зажжённая свеча или лампада помогает сосредоточиться и отделить это время от повседневной суеты. Всмотритесь в икону в тишине. Прежде чем читать текст, стоит немного помолчать и просто посмотреть на образ, вдуматься в то, что на нём изображено.

Прежде чем читать текст, стоит немного помолчать и просто посмотреть на образ, вдуматься в то, что на нём изображено. Читайте молитву не спеша. Можно взять текст из молитвослова или обратиться своими словами — здесь нет строгих ограничений по времени, ориентир — около десяти минут.

Можно взять текст из молитвослова или обратиться своими словами — здесь нет строгих ограничений по времени, ориентир — около десяти минут. Заканчивайте благодарностью. В конце принято поблагодарить за помощь и хорошее, что произошло в последнее время, а не только просить о новом.

Такие тексты обычно не читают залпом — к ним возвращаются снова и снова, когда нужна поддержка или просто минута тишины. Молитва, акафист и тропарь Казанской иконе одинаково уместны и в будний день, и перед большим праздником: разница только в том, сколько времени вы готовы этому уделить. Главное — не гнаться за правильностью формулировок, а обращаться от сердца, спокойно и без спешки.

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Авторы Сергей Трофимов