1,7 млн за складной смартфон! Семь iPhone Duo принесли московскому продавцу около 10 млн рублей

Один продавец на московском рынке выручил около 10 миллионов рублей за семь iPhone Duo ещё до официального старта продаж. По данным SHOT, за отдельные устройства просили до 1,7 млн рублей.

Как сообщает канал, покупатели забрали семь смартфонов 22 октября. Все аппараты привезли из ОАЭ и до передачи владельцам не активировали. Официальные продажи новинки Apple начались 23 октября. Теперь посетители рынка чаще приходят посмотреть и подержать демонстрационные образцы перед покупкой, утверждает SHOT.

При этом опрошенные каналом продавцы предупреждают о сомнительных объявлениях, в которых обещают немедленно отдать смартфон. По их словам, за такими предложениями могут скрываться подделки или поставка под заказ с ожиданием в несколько недель. Через полгода торговцы рассчитывают увидеть цену в районе 300 тысяч рублей. Однако насколько подешевеет устройство, пока неизвестно.

Ранее Life.ru рассказывал, что на московских рынках iPhone Duo предлагали за 490–650 тысяч рублей. По информации SHOT, часть продавцов обещала доставку под заказ, а некоторые не разрешали покупателям даже потрогать коробку. iPhone Duo — первый складной смартфон Apple, представленный 9 сентября. Устройство получило гибкий внутренний OLED-экран диагональю 7,6 дюйма и внешний дисплей на 5,4 дюйма.