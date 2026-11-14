У уроженца Санкт-Петербурга Александра Кузнецова, подозревавшегося в организации международного наркотрафика, на Украине потребовали миллион долларов за предотвращение экстрадиции в Россию. Как выяснил RT, в предполагаемой коррупционной схеме фигурировали посредники, заявлявшие о связях с высокопоставленными сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным источников телеканала, Кузнецов попал в поле зрения милиции ещё в 1990-х годах, а в 2005-м упоминался как предполагаемый участник организованной преступной группировки. Позднее его заподозрили в организации поставок гашиша из Прибалтики и кокаина из Латинской Америки.

Бывший руководитель антинаркотического подразделения Следственного департамента МВД России Сергей Пелих рассказал, что долгое время привлечь Кузнецова к ответственности не удавалось из-за недостатка доказательств. В 2017 году мужчина уехал на Украину, где впоследствии получил статус беженца. Благодаря этому в 2018 году его не выдали России, несмотря на международный розыск.

В 2019 году Кузнецов оказался в центре нового расследования. Украинские правоохранители связывали его с предполагаемой поставкой в Киев 400 килограммов колумбийского кокаина. Власти пытались лишить россиянина статуса беженца, однако в 2020 году Верховный суд Украины принял решение в его пользу.

По версии украинских антикоррупционных органов, в 2022 году после обыска СБУ Кузнецову предложили за деньги решить вопрос с возможной экстрадицией. В переговорах фигурировали Андрей Осипов по прозвищу Криминал и бывший заместитель главы Луганской областной администрации Эдуард Лозовский. Первоначально речь шла о двух миллионах долларов, однако затем запрашиваемую сумму снизили до одного миллиона.

Как сообщала Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины, предполагаемый посредник получил 50 тысяч долларов, но не собирался передавать их сотрудникам спецслужбы. После этого, по версии следствия, от Кузнецова продолжили требовать оставшиеся деньги, угрожая ему расправой и ограничением прав.

По данным RT, Кузнецова впоследствии лишили статуса беженца, однако наказания по делам о наркотиках он так и не понёс. Сестра мужчины рассказала журналистам, что в 2024 году он умер от онкологического заболевания.