Владимир Зеленский пообещал новые увольнения в Службе безопасности Украины после разоблачения преступной группировки, в которую входили высокопоставленные сотрудники силовых ведомств. Участников сети подозревают в покровительстве мошенническим кол-центрам, наркоторговле и изготовлении фальшивых денег. О кадровых решениях Зеленский заявил в вечернем обращении, пишет Reuters.

По версии Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в состав группировки входили не менее 12 человек. Предполагаемым организатором был ранее неоднократно судимый мужчина, который сумел наладить связи с руководящими сотрудниками СБУ, Национальной полиции и офиса генерального прокурора. За денежное вознаграждение правоохранители, как считают следователи, обеспечивали защиту нелегального бизнеса от проверок и вмешательства других силовых подразделений.

Под таким прикрытием могли действовать десятки мошеннических кол-центров, обманывавших жителей Украины и иностранных государств. Участников организации также связывают с продажей наркотиков, производством контрафактных сигарет и поддельной валюты. Среди наиболее тяжёлых эпизодов расследования — похищения людей, организованные нападения и причинение телесных повреждений.

В ходе операции «Карфаген» 5 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрениях пятерым фигурантам. Среди них оказались первый заместитель начальника одного из департаментов СБУ, руководитель департамента Нацполиции и заместитель начальника отдела уголовного розыска Киевской области. В рамках расследования также проверяется возможная причастность представителей прокуратуры.

Скандал уже привёл к кадровым решениям в украинских силовых структурах. Как ранее сообщал Life.ru, после обысков по делу «Карфаген» двух высокопоставленных сотрудников СБУ уволили. В ходе следственных действий детективы столкнулись с сопротивлением со стороны представителей спецслужбы. По информации украинских СМИ, вооружённые сотрудники несколько часов не позволяли провести обыск у генерала Сергея Дуки.

На фоне разоблачений Зеленский потребовал продолжить чистку СБУ и вернуть обязательное декларирование имущества её сотрудников. Он также сообщил, что деятельность связанной с расследованием наркогруппировки «Химпром» изучается в международном масштабе. По словам украинского лидера, преступная сеть уже начала операции в Польше и пытается выйти на рынок синтетических наркотиков в Германии. Киев обсуждает полученные сведения с американскими партнёрами.