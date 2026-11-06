На Украине вновь попытались установить оборудование для тайной слежки за сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Подозрительные действия происходили летом 2026 года, однако обнаружить их удалось только спустя некоторое время. Об этом рассказал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в эфире программы «УП ЧАТ» издания «Украинская правда».

По словам Абакумова, сотрудники бюро установили, что неизвестные пытались незаконно проникнуть в помещение и смонтировать специальную аппаратуру для скрытого сбора информации. Однако довести задуманное до конца им не удалось.

«Полтора месяца назад мы обнаружили, что летом этого года была очередная попытка установки техники. Но у них что-то пошло не так», — заявил представитель НАБУ.

Абакумов считает, что за попытками вмешательства в работу ведомства могут стоять фигуранты крупных антикоррупционных расследований и связанные с ними представители власти. По его мнению, они расходуют значительные ресурсы, чтобы препятствовать деятельности детективов.

Руководитель подразделения также обратил внимание на масштабы систем наблюдения в других украинских силовых структурах. По его словам, отдельные подразделения внутренней безопасности по численности превосходят весь штат НАБУ, в котором работают около 900 человек.

Это не первый подобный случай. В феврале 2026 года глава НАБУ Семён Кривонос сообщил об обнаружении прослушивающего оборудования в жилище руководительницы детективов, участвовавшей в расследовании коррупции при закупках беспилотников и работавшей над делом «Мидас».

Ещё один эпизод произошёл 19 июня. Тогда в квартире руководителя подразделения НАБУ, расследовавшего коррупционные преступления на таможне и государственных предприятиях, обнаружили технические средства скрытого наблюдения. По данным украинских антикоррупционных органов, к установке оборудования был причастен сотрудник СБУ. В августе ему и предполагаемому сообщнику сообщили о подозрении.

Новые заявления прозвучали на фоне продолжающегося конфликта между украинскими антикоррупционными органами и силовыми структурами. Летом 2025 года власти страны приняли закон, ограничивавший независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). После массовых протестов и критики европейских партнёров положения документа были пересмотрены.

Ранее Life.ru сообщал, что сотрудник СБУ организовал установку прослушивающего оборудования в квартире одного из руководителей НАБУ. Неизвестные пришли к соседу детектива, представились правоохранителями и убедили разрешить монтаж аппаратуры под предлогом наблюдения за предполагаемым российским шпионом. Позднее следствие установило причастность действующего сотрудника СБУ к организации слежки.