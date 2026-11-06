Антикоррупционное расследование на Украине затронуло начальника полиции Киевской области Андрея Рубеля. Детективы НАБУ провели у него обыски в рамках масштабной операции «Карфаген», однако подозрение высокопоставленному силовику пока не предъявили.

Как сообщил руководитель подразделения антикоррупционного бюро Александр Абакумов, следователи проверяют возможное бездействие должностных лиц, которые могли закрывать глаза на преступления.

Рубель ранее возглавлял департамент стратегических расследований Нацполиции. Именно в этом подразделении работал Владимир Ценов, который теперь проходит по делу «Карфаген» под кодовым именем «Прайс».

По версии следствия, Ценов и другие представители правоохранительных органов могли обеспечивать прикрытие преступной организации, занимавшейся мошенническими кол-центрами, торговлей наркотиками и другими незаконными схемами.

Операция приобрела общенациональный масштаб. На этой неделе НАБУ провело более 70 обысков в подразделениях СБУ, полиции, прокуратуре, судах и пунктах обмена валют. Следователи предполагают, что часть сотрудников силовых ведомств получала деньги за невмешательство в деятельность группировки.

О подозрении уже сообщили пяти фигурантам, среди которых высокопоставленные сотрудники СБУ и Нацполиции, а также предполагаемые участники криминальной организации. На фоне расследования украинская спецслужба объявила об увольнении двух руководящих работников.

Ранее Life.ru сообщал о задержании первого заместителя начальника департамента стратегических расследований Нацполиции Украины Владимира Ценова. По данным «Украинской правды», он фигурирует на записях НАБУ под кодовым именем «Прайс». Следствие предполагает, что высокопоставленный полицейский помогал обеспечивать защиту мошеннических кол-центров от проверок и уголовного преследования.