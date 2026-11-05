Антикоррупционное расследование на Украине затронуло ещё одного высокопоставленного представителя силовых структур. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало первого заместителя начальника департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова. По данным журналистов, его имя фигурирует в материалах дела о предполагаемом прикрытии нелегальных кол-центров.

О задержании сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Как уточняет издание, на новых аудиозаписях, опубликованных НАБУ 4 ноября, Ценов фигурирует под кодовым именем «Прайс». По версии следствия, он отвечал за обеспечение полицейского прикрытия мошеннических кол-центров.

Официальные подробности предъявленных Ценову обвинений в предоставленных материалах не приводятся.

Ранее Life.ru писал, что НАБУ раскрыло предполагаемую коррупционную схему с участием высокопоставленных сотрудников СБУ, Национальной полиции и офиса генерального прокурора Украины. По версии следствия, силовики за вознаграждение обеспечивали прикрытие мошенническим кол-центрам и другим нелегальным предприятиям. Новые подробности стали известны в рамках масштабной операции «Карфаген», сопровождавшейся десятками обысков.

В центре расследования оказалась предполагаемая система покровительства нелегальному бизнесу со стороны представителей правоохранительных органов. По данным следствия, связи в силовых структурах могли позволять участникам схемы беспрепятственно вести незаконную деятельность.