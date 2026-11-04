Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может использовать расследование в отношении высокопоставленных сотрудников СБУ для ослабления контроля Владимира Зеленского над силовыми структурами страны. Такую оценку происходящему дало украинское издание «Страна.ua».

По мнению журналистов, главной целью нынешних действий НАБУ является стремление «закошмарить силовые структуры, всё ещё подчиняющиеся Зеленскому». Издание считает, что антикоррупционные органы пытаются предотвратить возможные ответные действия со стороны руководства СБУ.

Как отмечается в публикации, влияние Зеленского на силовой аппарат во многом опирается на Службу безопасности Украины и офис генерального прокурора. Первая серия разоблачений по делу «Карфаген» в сентябре, по оценке издания, уже повлияла на положение генпрокурора Руслана Кравченко.

Теперь, как полагают журналисты, давление направлено непосредственно на СБУ. Особое внимание уделяется исполняющему обязанности главы спецслужбы Александру Покладу*, которого авторы материала рассматривают как потенциального организатора ответных действий против руководства антикоррупционных органов.

Ранее Служба безопасности Украины подтвердила проведение обысков у своих сотрудников. Следственные действия осуществляли детективы НАБУ и представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры на основании судебных решений. В СБУ заявили, что содействуют правоохранителям и заинтересованы в объективном расследовании.