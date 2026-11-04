Сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальной полиции заподозрили в сотрудничестве с преступной группировкой Мексиканца, участники которой похищали и пытали людей на Украине и за рубежом. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на материалы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Избиение человека преступной группировкой Мексиканца. Видео © УНИАН

Агентство также распространило видеозапись, на которой, предположительно, участники группировки избивают человека молотками. На аудиодорожке мужчины обсуждают тяжесть нанесённых травм и утверждают, что наиболее жестокие эпизоды нападения остались за кадром.

По версии следствия, украинские силовики помогали преступникам избегать ответственности и передавали им служебную информацию. В частности, участники группировки узнавали об обращениях пострадавших в полицию практически сразу после подачи заявлений. Это позволяло им продолжать преследование жертв.

Кроме того, фигуранты якобы получали сведения из правоохранительных баз данных, доступ к камерам видеонаблюдения и материалам обысков. Благодаря этому злоумышленники могли отслеживать передвижения интересующих их людей в режиме реального времени.

По данным УНИАН, доступ к камерам обеспечивал сотрудник департамента защиты национальной государственности СБУ. Заместитель начальника отдела уголовного розыска Киевской области с прозвищем Консультант, как утверждается, помогал препятствовать расследованию. Покровительство группировке также приписывают генерал-майору СБУ под прозвищем Аким, который якобы называл её участников братьями.

Следствие связывает с группировкой нападения не только на Украине, но и в других европейских странах, в частности в Вене. Как утверждается, преступникам удалось получить даже фотографии с совещания европейских правоохранителей, посвящённого расследованию их деятельности.

За содействие участникам группировки силовики, предположительно, получали крупные вознаграждения. Согласно опубликованным сведениям, один из переводов составил 1,3 миллиона долларов в криптовалюте.