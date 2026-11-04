НАБУ задержало генерала СБУ Дуку по делу о преступной группировке
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало генерала СБУ Сергея Дуку, занимающего должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности. Об этом сообщают украинские СМИ.
По информации журналистов, высокопоставленный силовик фигурирует в расследовании под названием «Карфаген». Дело касается предполагаемого покровительства преступным группировкам, занимавшимся мошенничеством и другими незаконными видами деятельности.
В частности, следователи изучают связи правоохранителей с криминальной структурой, известной как группировка Мексиканца. Её участников подозревают в организации мошеннических кол-центров и других незаконных схем.
По версии НАБУ, представители преступной организации систематически передавали взятки высокопоставленным сотрудникам силовых ведомств. Взамен те предположительно обеспечивали беспрепятственную работу мошеннического бизнеса.
Ранее Дука угрожал оружием детективам НАБУ во время обыска. По данным антикоррупционного ведомства, высокопоставленный сотрудник спецслужбы препятствовал проведению следственных действий и не допускал правоохранителей к месту обыска.