Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало генерала СБУ Сергея Дуку, занимающего должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности. Об этом сообщают украинские СМИ.

По информации журналистов, высокопоставленный силовик фигурирует в расследовании под названием «Карфаген». Дело касается предполагаемого покровительства преступным группировкам, занимавшимся мошенничеством и другими незаконными видами деятельности.

В частности, следователи изучают связи правоохранителей с криминальной структурой, известной как группировка Мексиканца. Её участников подозревают в организации мошеннических кол-центров и других незаконных схем.

По версии НАБУ, представители преступной организации систематически передавали взятки высокопоставленным сотрудникам силовых ведомств. Взамен те предположительно обеспечивали беспрепятственную работу мошеннического бизнеса.