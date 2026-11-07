Зеленский пообещал новую волну увольнений в СБУ из-за скандала с «Химпромом»
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Владимир Зеленский анонсировал новую волну увольнений в Службе безопасности Украины (СБУ) после коррупционного скандала, связанного с группировкой «Химпром». В своём видеообращении он назвал происходящее в спецслужбе «позорным» и «абсолютно недопустимым».
По словам Зеленского, первые увольнения уже состоялись, однако кадровые перестановки продолжатся. Он также потребовал установить всех причастных к преступлениям и насилию над людьми, о которых стало известно в рамках расследования.
Одновременно Зеленский сообщил, что утвердил законопроект о возвращении обязательного декларирования имущества для всех сотрудников СБУ. По его замыслу, это позволит проверять доходы и образ жизни силовиков. Верховную раду он призвал принять документ без промедления.
Отдельно Зеленский затронул деятельность так называемого «Химпрома». Он утверждает, что связанные с группировкой лица уже начали операции в Польше и пытаются выйти на рынок синтетических наркотиков в Германии. Киев обсудил расследование с американскими партнёрами и намерен передать им имеющиеся сведения.
Скандал разгорелся после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли предполагаемую преступную сеть, участники которой могли действовать под покровительством высокопоставленных силовиков. По версии следствия, группировка занималась мошенничеством через кол-центры, торговлей наркотиками, изготовлением контрафактных сигарет и поддельной валюты. В её состав входили не менее 12 человек, включая сотрудников СБУ, полиции и прокуратуры.
Ранее Life.ru сообщал об увольнении двух высокопоставленных сотрудников СБУ после разоблачений в рамках операции «Карфаген». Позднее стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу бывшего генерала спецслужбы Сергея Дуку на 60 суток. Ему предоставили возможность выйти под залог в размере 65 миллионов гривен. Сам Дука назвал уголовное преследование местью со стороны руководства НАБУ.