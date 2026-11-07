Владимир Зеленский анонсировал новую волну увольнений в Службе безопасности Украины (СБУ) после коррупционного скандала, связанного с группировкой «Химпром». В своём видеообращении он назвал происходящее в спецслужбе «позорным» и «абсолютно недопустимым».

По словам Зеленского, первые увольнения уже состоялись, однако кадровые перестановки продолжатся. Он также потребовал установить всех причастных к преступлениям и насилию над людьми, о которых стало известно в рамках расследования.

Одновременно Зеленский сообщил, что утвердил законопроект о возвращении обязательного декларирования имущества для всех сотрудников СБУ. По его замыслу, это позволит проверять доходы и образ жизни силовиков. Верховную раду он призвал принять документ без промедления.

Отдельно Зеленский затронул деятельность так называемого «Химпрома». Он утверждает, что связанные с группировкой лица уже начали операции в Польше и пытаются выйти на рынок синтетических наркотиков в Германии. Киев обсудил расследование с американскими партнёрами и намерен передать им имеющиеся сведения.