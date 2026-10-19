$1 тыс. за день в коме: Россиянка поскользнулась и попала в беду в Турции

Три недели не приходит в сознание 55-летняя россиянка, получившая тяжёлую травму головы во время отдыха в Турции. Её лечение обходится родственникам примерно в тысячу долларов ежедневно, а за возвращение женщины на родину необходимо заплатить ещё 1,2 миллиона рублей. Об этом пишет Baza.

Жительница Барнаула Наталья отдыхала в одном из отелей Антальи. Когда туристка поднималась по лестнице в свой номер, она поскользнулась и сильно ударилась головой. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи обнаружили кровоизлияние в мозг и провели операцию. Однако вернуть женщину в сознание пока не удалось.

По словам дочери, состояние Натальи остаётся тяжёлым. Медики сделали пациентке трахеостомию, теперь она дышит через специальную трубку. При этом последнее обследование показало небольшие положительные изменения: отёк головного мозга немного уменьшился.

Помимо переживаний за здоровье матери, семье приходится решать финансовые проблемы. Каждый день пребывания в турецкой клинике стоит около тысячи долларов, а предусмотренный страховкой лимит практически исчерпан. Продолжать оплачивать лечение самостоятельно родственникам становится всё труднее.

Теперь близкие пытаются организовать медицинскую эвакуацию Натальи в Россию. Женщину уже готовы принять в нейрохирургическом отделении клиники МЧС. Однако для перевозки пациентки в тяжёлом состоянии требуется сопровождение медицинских специалистов.

По предварительным подсчётам семьи, транспортировка вместе с оплатой работы врачебной бригады обойдётся примерно в 1,2 миллиона рублей. Сейчас родственники занимаются оформлением необходимых документов и собирают средства, чтобы вернуть Наталью домой.

Ранее Life.ru рассказывал о другой россиянке, пострадавшей во время отдыха в Турции. На пляже пятизвёздочного отеля москвичка оступилась возле душевой и сломала шейку бедра. Стоимость лечения оценили в шесть — восемь тысяч долларов, причём страховка не покрывала установку протеза. Пока женщина находилась в больнице, её 15-летний внук остался в гостинице без взрослых. Прилетевшему на помощь отцу подростка дополнительно выставили счёт за проживание, хотя номер уже был оплачен.