В Волгоградской области задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в публичном оправдании терроризма из-за комментариев в Telegram. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В Волгограде ФСБ задержала мужчину за оправдание терроризма в Telegram. Видео © УФСБ по Волгоградской области

По данным ведомства, волгоградец использовал личный аккаунт в мессенджере для публикации сообщений, в которых оправдывал деятельность двух воинских формирований. Обе организации признаны террористическими и запрещены на территории России.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Она предусматривает ответственность за публичные призывы к террористической деятельности, её оправдание или пропаганду с использованием интернета.

Подозреваемого задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По указанной статье мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее Life.ru сообщал о задержании другого жителя Волгограда по делу об оправдании терроризма. По версии следствия, 50-летний мужчина публиковал в мессенджере комментарии в поддержку массовых убийств, совершённых ультраправыми террористами в Норвегии и Новой Зеландии. После задержания его отпустили под подписку о невыезде.