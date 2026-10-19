В Якутске сотрудники ФСБ при поддержке спецназа Росгвардии задержали местного жителя, подозреваемого в финансировании террористической организации, связанной с иностранными спецслужбами, в том числе украинскими. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В Якутске задержали мужчину за финансирование связанной с Украиной организации. Видео © УФСБ России по Республике Саха (Якутия)

По версии следствия, задержанный придерживался сепаратистских взглядов и интересовался деятельностью террористического движения, руководитель которого находится за рубежом. Российские правоохранители утверждают, что организатор поддерживает контакты с иностранными спецслужбами.

Кроме того, мужчина, как заявили в ведомстве, неоднократно переводил деньги на счета, используемые этой организацией. Название движения, размеры перечисленных сумм и период предполагаемого финансирования не раскрываются.

Задержание проводили сотрудники регионального управления ФСБ при силовой поддержке бойцов СОБР «Алмаз» Росгвардии. Операция прошла в Якутске.

Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело о финансировании терроризма. По сообщениям региональных СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, фигуранту предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Мужчина заключён под стражу.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании на Сахалине мужчины по подозрению в финансировании международной террористической организации. По данным ФСБ, он находил в интернете банковские реквизиты запрещённой структуры и неоднократно переводил на них деньги. Суд заключил фигуранта под стражу.