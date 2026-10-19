Оренбуржца обвинили в терроризме за попытку поджога автомобиля силовиков

В Оренбурге сотрудники правоохранительных органов предотвратили террористический акт и задержали 24-летнего местного жителя при попытке уничтожить служебный транспорт. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Оренбургской области.

По версии следствия, молодой человек действовал по указанию куратора за обещанное финансовое вознаграждение. Прибыв к зданию силового ведомства, фигурант облил служебный автомобиль заранее купленной легковоспламеняющейся жидкостью. Довести план до конца и устроить поджог злоумышленник не успел — его оперативно задержали на месте преступления.

Следственные органы предъявили оренбуржцу обвинение по статье о покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). В суд уже направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители продолжают оперативно-следственные мероприятия для сбора доказательств и установления всех причастных к организации преступления лиц.