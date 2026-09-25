В Петербурге суд отправил школьницу под домашний арест по делу о поджоге АЗС

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказался заключать под стражу несовершеннолетнюю, обвиняемую в совершении террористического акта после поджога АЗС. Как сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга, девочку отправили под домашний арест по 24 ноября.

По версии следствия, 23 сентября девочка облила горючей жидкостью и подожгла автозаправочную станцию на Парашютной улице. После этого она направилась к другой АЗС, где и была задержана. Девочке предъявили обвинение по части 1 статьи 205 УК РФ — террористический акт.

По данным следствия, несовершеннолетняя познакомилась с молодым человеком в чат-боте «Дайвинчик»* в Telegram, после чего ей начали поступать указания о совершении противоправных действий. По словам девочки, ей угрожали уголовным преследованием за «финансирование Украины» и убедили, что поджоги якобы помогают правоохранителям бороться с преступностью.

Ранее Life.ru рассказывал о 14-летней школьнице из Петербурга, которую через «Дайвинчик»* втянули в поджог полицейских автомобилей. По предварительным данным, после знакомства в сервисе подростка начали запугивать уголовным преследованием, а затем дали указания совершить поджог.

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