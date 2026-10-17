В Петербурге задержали подростка с оружием для теракта против полиции

В Санкт-Петербурге несовершеннолетнего юношу заключили под стражу по обвинению в содействии террористической деятельности. По версии следствия, он согласился за деньги перевозить оружие, предназначенное для нападения на сотрудников полиции.

Как установили правоохранители, подросток вступил в переписку с предполагаемым представителем террористической организации. Ему предложили переместить вооружение между тайниками, чтобы впоследствии его могли использовать для совершения теракта и нарушения работы органов власти.

Однако планы юноши оказались известны спецслужбам. С сентября по октябрь 2026 года он продолжал общение уже с сотрудниками ФСБ, которым подтвердил готовность выполнить поручение за денежное вознаграждение.

15 октября обвиняемому передали координаты схрона. Он отправился по указанному адресу, забрал спрятанное оружие, но при попытке покинуть место был задержан силовиками.

Следствие отдельно отметило, что молодой человек не сообщил правоохранительным органам о готовящемся преступлении, хотя располагал такой возможностью.

На следующий день подростку предъявили обвинение по части 3 статьи 205.1 УК РФ. Свою причастность к преступлению он отрицает. В суде защита просила назначить более мягкую меру пресечения — домашний арест, запрет определённых действий либо передачу под присмотр законного представителя. Однако Калининский районный суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу.

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