Подросток убил мать под Волгоградом и погиб на Кубани с девушкой спустя неделю

В Краснодаре обнаружили тела двух подростков из Волгоградской области — 16-летней девушки и 17-летнего юноши. По данным 93.ru, их нашли вечером 16 октября возле заброшенного здания в центре города.

Погибшие были возлюбленными и вместе уехали из своего региона. Юношу разыскивали по подозрению в убийстве собственной матери в посёлке Городище под Волгоградом. О гибели женщины v1.ru писал 7 октября. По словам собеседника редакции, её муж, находящийся в зоне СВО, несколько дней не мог связаться с супругой и попросил родственников проверить дом. Они обнаружили женщину мёртвой.

Как рассказали соседи, подросток увлекался компьютерными играми, отношения с матерью были плохие. Мальчик был рождён в первом браке. От второго супруга у женщины был ещё один сын — ему 5 лет. После преступления подросток сбежал в другой регион, где и был найден мёртвым вместе со своей подругой.

После происшествия местные жители попросили власти ограничить доступ к заброшке. Рядом находится школа, а подростки, по словам горожан, регулярно забираются внутрь опасного здания.

Ранее обвиняемая в попытке убить 12-летнего сына-инвалида в Петербурге призналась на допросе следователю, что «очень устала». Подозреваемую арестовали на два месяца по делу о покушении на убийство. Своего сына она пыталась утопить в пруду, предварительно напоив насильно уксусом.