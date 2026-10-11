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Регион
Опубликовано 11 октября, 21:01

«Преследовали нехорошие мысли»: Обвиняемая в покушении на сына — о своём состоянии

Обвиняемая в покушении на убийство сына в Петербурге призналась, что устала

Обвиняемая в попытке убить 12-летнего сына с ограниченными возможностями здоровья в Петербурге призналась на допросе следователю, что очень устала. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«На допросе женщина рассказала, что очень устала и её преследовали нехорошие мысли», — сказал собеседник агентства.

В субботу объединённая пресс-служба судов Петербурга сообщила, что местную жительницу арестовали на два месяца по делу о покушении на убийство.

По версии следствия, она пыталась утопить сына в озере, предварительно вылив ему в горло 70% уксусную кислоту и выплеснув её на лицо. Ребёнок выбрался на берег и добрался до прохожих, которые вызвали скорую. В правоохранительных органах уточняли, что мальчик имеет ограниченные возможности здоровья, также в семье воспитываются две девочки.

Петербурженка могла напоить сына уксусом из-за проблем с психикой на фоне работы
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Напомним, 12-летний мальчик, которого мать пыталась убить с помощью уксусной кислоты и воды, остаётся под наблюдением врачей в Санкт-Петербурге, и его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили в правоохранительных органах, отметив, что ребёнок воспитывается в полной семье и у него есть две сестры.

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Анастасия Никонорова
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