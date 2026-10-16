Сундук со страшной тайной: в Брянской области раскрыли убийство женщины спустя восемь месяцев

В Брянской области задержали супружескую пару, которая, по версии следствия, убила знакомую во время застолья, спрятала её тело в сундук и скрылась. Преступление произошло ещё в феврале 2026 года в селе Брасово, однако раскрыть его удалось только спустя восемь месяцев. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, в ночь на 9 февраля мужчина 1999 года рождения и его супруга 1983 года рождения распивали спиртное вместе со знакомой в своём доме на улице Первомайской. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, переросшая в избиение.

Супруги нанесли гостье несколько ударов, от которых она скончалась на месте. После этого фигуранты спрятали тело погибшей в сундук и уехали из Брянской области, пытаясь избежать ответственности.

Установить местонахождение подозреваемых удалось сотрудникам регионального управления МВД. Мужчину и женщину задержали, а затем по ходатайству следователя суд отправил обоих под стражу.

Супругам предъявлено обвинение в убийстве, совершённом группой лиц, по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru рассказывал о раскрытии убийства семьи с двумя детьми в Брянской области спустя почти 30 лет. Преступление произошло в Клинцах ещё в сентябре 1997 года. Следователям и полицейским удалось восстановить обстоятельства нападения и установить причастных к нему людей. В июле 2026 года дело передали в суд, а обвиняемый признал свою вину.