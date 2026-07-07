В Брянской области раскрыли убийство семьи с детьми почти 30-летней давности

Следственный комитет завершил расследование жестокого преступления, совершённого почти три десятилетия назад. Дело об убийстве родителей и двух их малолетних дочерей передано в суд. Обвиняемый уже признал свою вину. Об этом сообщили в СУ СК России по Брянской области.

Следственные мероприятия. Фото © СУ СК РФ по Брянской области

Трагедия разыгралась 20 сентября 1997 года в городе Клинцы. В частном доме нашли убитыми женщину и двух её маленьких детей, а в багажнике автомобиля лежало тело застреленного главы семейства. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Лишь совместная работа следователей и полиции позволила восстановить картину произошедшего, найти свидетелей и установить фигуранта. Собранная доказательная база вынудила 58-летнего ранее судимого мужчину дать признательные показания.

По версии следствия, осенью 1997 года двое жителей Клинцов узнали, что местный предприниматель хочет купить грузовик и имеет при себе шесть тысяч долларов. Они договорились о поездке якобы для сделки. В пути один из злоумышленников вышел, а второй застрелил водителя из обреза. Денег при убитом не оказалось, тогда преступники поехали к нему домой.

Там они расправились с хозяйкой: обвиняемый удерживал женщину, пока сообщник наносил удары ножом. Затем второй фигурант убил и двух малолетних дочерей. Из дома нападавшие похитили деньги и золотые украшения на сумму 1,7 миллиона рублей. Дело в отношении второго участника прекращено из-за его смерти. Теперь единственному выжившему фигуранту предстоит ответить перед судом.

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