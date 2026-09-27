След привёл через 25 лет: На Урале раскрыли убийство сотрудницы налоговой в 2000 году

В Свердловской области раскрыли убийство сотрудницы налоговой инспекции, совершенное более 25 лет назад. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в городе Богдановиче.

На Урале раскрыли убийство сотрудницы налоговой спустя 25 лет. Видео © Telegram/ Следком

По данным СК, нападение произошло в 2000 году вскоре после того, как женщина выявила нарушения у частного предпринимателя при продаже алкогольной продукции.

Следствие установило, что один из местных жителей напал на сотрудницу ведомства и несколько раз ударил ее арматурой по голове. Полученные травмы оказались смертельными.

«В Свердловской области раскрыто убийство сотрудницы налоговой инспекции, совершенное более четверти века назад», — сообщили в Следственном комитете.

Обвиняемому предъявили обвинение по пункту «б» части 2 статьи 105 УК РФ. Сейчас он находится под стражей. Следователи продолжают собирать и закреплять доказательства по делу. После завершения всех необходимых процедур материалы направят для дальнейшего рассмотрения.

Ранее Life.ru писал, что в Ульяновске спустя 26 лет задержали обвиняемого в убийстве авторитета Хобота. По версии следствия, группа лиц решила устранить Хабатулина из-за личной неприязни и конкуренции в автобизнесе. Исполнителю предложили денежное вознаграждение и передали оружие калибра 9 мм.