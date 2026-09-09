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Опубликовано 9 сентября, 09:55

Свидетель молчал четверть века: В Ульяновске задержали предполагаемого убийцу авторитета Хобота

В Ульяновске спустя 26 лет задержали обвиняемого в убийстве авторитета Хобота

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Показания свидетеля, который прежде боялся говорить со следствием, помогли выйти на предполагаемого исполнителя убийства криминального авторитета Валерия Хабатулина по прозвищу Хобот. Подозреваемого задержали в Ульяновске спустя почти 26 лет после преступления, сообщили «Ленте.ру» в СК России.

Задержание подозреваемого в убийстве криминального авторитета Хобота. Видео © Telegram / Следком

Хабатулина убили 21 декабря 2000 года возле дома на бульваре Хо Ши Мина. 38-летний предприниматель занимался автомобильным бизнесом. Тогда установить стрелявшего правоохранителям не удалось.

По версии следствия, группа лиц решила устранить Хабатулина из-за личной неприязни и конкуренции в автобизнесе. Исполнителю предложили денежное вознаграждение и передали оружие калибра 9 мм.

Следователи считают, что мужчина прибыл в заранее выбранное место, выстрелил Хабатулину в голову и скрылся. После преступления он более двух десятилетий оставался вне поля зрения следствия.

Переломным моментом стали показания ранее молчавшего свидетеля. Полученная от него информация позволила выйти на 49-летнего жителя Ульяновска. Мужчине предъявили обвинение, суд отправил его под стражу.

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В СК также заявили, что установили личности предполагаемых заказчиков убийства. Их имена и нынешний процессуальный статус пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области арестовали криминального авторитета Николая Томарова. Он занимался рейдерством, вымогательством и организацией преступлений против личности, полагают следователи.

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Никита Никонов
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