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Регион
Опубликовано 18 октября, 10:56

10 беспилотников ВСУ достали до Псковской области

Ведерников: Над Псковской областью обезвредили десять беспилотников ВСУ за ночь

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В ночь на 18 октября над Псковской областью нейтрализовали десять беспилотников, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Он призвал жителей соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам.

«Будьте внимательны и осторожны, не приближайтесь к обломкам!» — написал глава региона в своём канале в «Максе».

Если жители заметили падение дрона или нашли сам аппарат либо его фрагменты, губернатор рекомендовал незамедлительно звонить по номеру 112. Экстренным службам нужно передать максимально подробную информацию.

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Ранее Минобороны сообщило, что за ночь над российскими регионами и Чёрным морем уничтожили 1015 беспилотников самолётного типа. По данным ведомства, перехваты проходили с 20:00 мск 17 октября до 08:00 мск 18 октября. Псковская область также вошла в список территорий, где отражали атаку.

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Андрей Бражников
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