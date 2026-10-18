10 беспилотников ВСУ достали до Псковской области
Ведерников: Над Псковской областью обезвредили десять беспилотников ВСУ за ночь
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В ночь на 18 октября над Псковской областью нейтрализовали десять беспилотников, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Он призвал жителей соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам.
«Будьте внимательны и осторожны, не приближайтесь к обломкам!» — написал глава региона в своём канале в «Максе».
Если жители заметили падение дрона или нашли сам аппарат либо его фрагменты, губернатор рекомендовал незамедлительно звонить по номеру 112. Экстренным службам нужно передать максимально подробную информацию.
Ранее Минобороны сообщило, что за ночь над российскими регионами и Чёрным морем уничтожили 1015 беспилотников самолётного типа. По данным ведомства, перехваты проходили с 20:00 мск 17 октября до 08:00 мск 18 октября. Псковская область также вошла в список территорий, где отражали атаку.