10 беспилотников ВСУ достали до Псковской области

В ночь на 18 октября над Псковской областью нейтрализовали десять беспилотников, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Он призвал жителей соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам.

«Будьте внимательны и осторожны, не приближайтесь к обломкам!» — написал глава региона в своём канале в «Максе».

Если жители заметили падение дрона или нашли сам аппарат либо его фрагменты, губернатор рекомендовал незамедлительно звонить по номеру 112. Экстренным службам нужно передать максимально подробную информацию.