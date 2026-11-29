Бабушка детей из многодетной семьи в Вологде, где пятилетняя девочка умерла от истощения, может стать их опекуном. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Вологодской области Антонина Фёдорова.

По словам детского омбудсмена, специалисты уже работают с родственницей по вопросу установления опеки. Пока дети остаются в больнице. Окончательное решение об их передаче бабушке ещё не принято.

Напомним, в многодетной семье воспитывались 12 детей, 11 из которых были несовершеннолетними. По версии следствия, родители на протяжении длительного времени намеренно лишали пятилетнюю дочь пищи, что привело к её смерти. Семилетний брат погибшей также оказался в больнице с истощением. Накануне врачам удалось стабилизировать состояние мальчика, однако он остаётся в реанимации.