Врачи стабилизировали состояние семилетнего мальчика из многодетной семьи в Вологде, где его пятилетняя сестра умерла от истощения. Ребёнок по-прежнему находится в реанимации, однако угрозы его жизни больше нет. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Семилетний мальчик остается в реанимации, специалисты стабилизировали его состояние, его жизнь также вне опасности», — рассказал глава региона.

Остальные дети находятся в Вологодской областной детской клинической больнице. Все они прошли медицинское обследование и остаются под наблюдением специалистов. По словам губернатора, их жизням сейчас ничего не угрожает.

Напомним, о трагедии в многодетной семье стало известно 26 ноября — от истощения умерла пятилетняя девочка. Всего родители воспитывали 12 детей, из которых 11 были несовершеннолетними. При этом отец отказывался от предлагаемой семье продуктовой помощи. Он говорил, что ему вполне хватает денежных пособий по многодетности. Сам мужчина не был официально трудоустроен. До этого работал водителем. Однако его лишили прав за пьяную езду и устроенное ДТП, в котором пострадал ребёнок. Сейчас оба родителя взяты под арест. Они сознались в том, что намеренно лишали детей еды.