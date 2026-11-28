В Вологде заключили под стражу мать пятилетней девочки, скончавшейся от истощения в многодетной семье. Женщину подозревают в убийстве малолетнего ребёнка. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Вологодской области.

Подозреваемая в суде. Видео © пресс-служба судов Вологодской области

Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемую в СИЗО до 25 января 2027 года. Меру пресечения избрали после изучения материалов уголовного дела и сведений о личности женщины.

«Органами следствия женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее суд на аналогичный срок арестовал 38-летнего отца погибшей девочки. Оба родителя стали фигурантами уголовного дела об убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

По версии следствия, супруги длительное время умышленно лишали пятилетнюю дочь пищи, что привело к крайнему истощению и смерти ребёнка. В семье воспитывались 12 детей, из которых 11 были несовершеннолетними. Условия их проживания уже привлекали внимание социальных служб.

После трагедии девятерых детей госпитализировали в Вологодскую областную детскую клиническую больницу. Семилетний брат погибшей девочки также оказался в состоянии истощения и попал в реанимацию. Врачи оценивали его состояние как стабильное.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Правоохранителям предстоит выяснить, почему социальные службы не смогли предотвратить трагедию.

Ранее Life.ru писал, что суд заключил под стражу отца пятилетней девочки, погибшей от истощения в Вологде. При этом стало известно, что мужчина отказывался от продуктовой помощи, объясняя это достаточным заработком и высоким уровнем денежных пособий от государства по многодетности. Последнее время подозреваемый официально не работал. Он был лишён водительских прав за пьяную езду и устроенное ДТП, в котором пострадал ребёнок. Мужчина и его супруга уже признали свою вину в том, что намеренно морили дочку голодом.