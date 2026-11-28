Родители пятилетней девочки, погибшей от истощения в Вологде, по версии следствия, намеренно лишали дочь еды на протяжении длительного времени. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Вологодской области.

Как полагают следователи, родители систематически оставляли ребёнка без пищи вплоть до 26 ноября. В результате у девочки развилось крайнее истощение организма, которое привело к её смерти. Семья проживала в одной из квартир на улице Михаила Поповича.

В семье воспитывались 12 детей, 11 из которых — несовершеннолетние. Супруги состояли на профилактическом учёте, однако дети продолжали жить в ненадлежащих бытовых условиях и не получали необходимого ухода. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве малолетней и халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.