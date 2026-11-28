Обрекли на голод: Суд раскрыл обстоятельства гибели пятилетней девочки в Вологде
Родители погибшей от истощения девочки в Вологде намеренно лишали её еды
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Родители пятилетней девочки, погибшей от истощения в Вологде, по версии следствия, намеренно лишали дочь еды на протяжении длительного времени. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Вологодской области.
Как полагают следователи, родители систематически оставляли ребёнка без пищи вплоть до 26 ноября. В результате у девочки развилось крайнее истощение организма, которое привело к её смерти. Семья проживала в одной из квартир на улице Михаила Поповича.
В семье воспитывались 12 детей, 11 из которых — несовершеннолетние. Супруги состояли на профилактическом учёте, однако дети продолжали жить в ненадлежащих бытовых условиях и не получали необходимого ухода. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве малолетней и халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
По словам министра труда и социальной защиты Вологодской области Александра Ершова, дети регулярно пропускали занятия в школе и детском саду, а также необходимые медицинские осмотры. При этом отец семейства отказывался от помощи в виде продуктовых наборов.
Напомним, семилетний брат погибшей девочки также попал в больницу с признаками истощения и оказался в реанимации. Остальные несовершеннолетние находятся под наблюдением медиков. При этом семья ежемесячно получала пособия на общую сумму около 200 тысяч рублей. Отца детей уже доставили в суд.