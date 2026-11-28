Детей из многодетной семьи в Вологде, где пятилетняя девочка скончалась от истощения, готовят к санаторно-курортному лечению. Несовершеннолетних изъяли из семьи, сейчас с ними работают психологи. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

По словам омбудсмена, специалисты оформляют необходимые документы для направления детей на лечение. На время отсутствия в школе для них планируют организовать обучение по индивидуальным учебным планам, чтобы ребята могли продолжить образование.

Параллельно продолжается расследование обстоятельств гибели пятилетней девочки. Следственный комитет ходатайствует перед судом о заключении обоих родителей под стражу. Ранее супругов задержали в рамках уголовного дела.

Кроме того, следователи расследуют дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Семья находилась на профилактическом учёте, однако, по версии следствия, необходимые меры для защиты детей своевременно приняты не были.

Ранее Life.ru сообщал, что семилетний брат погибшей девочки остаётся в реанимации. По данным регионального Минздрава, состояние мальчика оценивали как стабильное, остальные дети находились под круглосуточным наблюдением врачей.