Семилетний мальчик из многодетной семьи в Вологде, в которой пятилетняя девочка скончалась от истощения, по-прежнему находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как стабильное, сообщили в региональном Минздраве.

«Семилетний мальчик находится в реанимационном отделении. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Остальные дети продолжают оставаться под круглосуточным наблюдением медицинских работников», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, трагедия произошла в многодетной семье, где воспитывались 12 детей. Пятилетняя девочка скончалась от истощения, а её семилетнего брата госпитализировали с аналогичными симптомами. Всего под наблюдением медиков остаются девять детей. После гибели ребёнка следователи возбудили уголовные дела об убийстве малолетней и ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Семья получала пособия на общую сумму около 200 тысяч рублей. При этом отец ранее отказался от бесплатных продуктовых наборов, заявив, что семье хватает денег и положенных льгот. Сам мужчина не имел постоянной работы, ранее был лишён водительских прав за езду в нетрезвом виде и становился участником ДТП. Сейчас оба родителя задержаны в рамках расследования дела о гибели дочери.