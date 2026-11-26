Мать пятилетней девочки, умершей от истощения в Вологде, рассчитывала откормить детей кашей и поэтому не обращалась за медицинской помощью раньше. Об этом 38-летняя женщина рассказала на допросе у следователя.

Мать погибшей от истощения девочки на допросе. Видео © Telegram / Следком

На допросе мать назвала себя «отвратительной матерью», однако при этом утверждала, что её дети никогда не теряли вес. Женщина, как сообщается, рассчитывала самостоятельно справиться с состоянием истощённых ребят с помощью еды.

Семилетнего брата погибшей девочки также обнаружили в тяжёлом состоянии. Сейчас мальчик находится в больнице, где получает медицинскую помощь.

Трагедия произошла в многодетной семье, где воспитывались 12 детей, 11 из которых были несовершеннолетними. По данным Следственного комитета, семья состояла на профилактическом учёте и проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях.

Родителей задержали. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти малолетней по статье об убийстве, а также дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики. Правоохранители устанавливают, почему своевременно не были приняты меры для защиты детей.

Ранее Life.ru сообщал, что соседи жаловались на постоянный голод детей из этой семьи. По их словам, ребята испытывали трудности с учёбой и регулярно рассказывали о нехватке еды.