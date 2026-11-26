Следователи проводят обыски в администрации Вологды после гибели пятилетней девочки, умершей от истощения. Сотрудники СК работают в городской комиссии по делам несовершеннолетних, выясняя, как семья, состоявшая на профилактическом учёте, оказалась без должного контроля. Об этом сообщает Baza.

Сегодня из семьи 38-летних Николая и Веры изъяли десятерых детей. Причиной стала смерть их пятилетней дочери: мать вызвала скорую помощь, однако ребёнок скончался до приезда медиков. Ещё одного несовершеннолетнего в критическом состоянии госпитализировали в реанимацию.

Семья состояла на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних с 2020 года из-за антисанитарии в квартире. По информации «Базы», несмотря на получение пособий, супруги погрязли в долгах. Всего в семье воспитывались 11 несовершеннолетних.

По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела — об убийстве малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии, и халатности должностных лиц. Следствие проверяет действия родителей, а также работу органов системы профилактики, которые должны были реагировать на положение детей.

В Следственном комитете ранее сообщали, что должностные лица не приняли своевременных мер для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Следователи допрашивают представителей профильных ведомств, медицинских работников и родственников семьи, назначены судебные экспертизы.