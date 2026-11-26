Гибели пятилетней девочки от истощения в Вологде можно было избежать, если бы многодетной семье помогала социальная няня. Такое мнение выразила член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова в своём Telegram-канале.

«Стало известно, что 7-летний брат погибшей девочки из Вологды находится в больнице с истощением. Это — чудовищная история. Дети голодают сейчас, когда так много разных продуктов. И я не оправдываю родителей. Я считаю, что, если хотя бы ползать можешь, то своего ребенка, да и чужого, накормишь. Сами же родители не истощены. Но я говорю о том, что 13 детей, 11 из которых несовершеннолетние — это очень много детей», — говорится в сообщении.

Вместе с тем член СПЧ указала на необходимость предоставления социальных работников матерям, воспитывающим столь большое количество несовершеннолетних. По её мнению, особенно важно было организовать такую помощь вологодской семье, которая уже находилась на профилактическом учёте.

Ахмедова подчеркнула, что в подобных ситуациях первостепенной задачей должно быть спасение детских жизней, а не выяснение того, зачем супруги решились на рождение стольких малышей. Каждый ребёнок заслуживает заботы и поддержки независимо от того, каким по счёту он появился на свет.

Напомним, сегодня в Вологде возбудили уголовное дело об убийстве после смерти пятилетней девочки из многодетной семьи. Её семилетний брат находится в больнице с истощением. При осмотре квартиры следователи обнаружили ненадлежащие условия проживания. Губернатор Георгий Филимонов сообщил о госпитализации девяти детей. Сейчас решается вопрос об изъятии оставшихся несовершеннолетних из семьи и помещении их в специализированные учреждения. Правоохранители проводят следственные действия с участием родителей.