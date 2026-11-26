Угрозы жизни и здоровью десяти детей из многодетной семьи в Вологде, где пятилетняя девочка умерла от истощения, больше нет. Всех несовершеннолетних обследовали, им назначили лечение и психологические консультации. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Игорь Петчин на оперативном совещании областного правительства.

По словам главы Минздрава, детей доставили в больницу ночью. Один из них оказался в реанимации: первоначально его состояние оценивали как нестабильное, средней степени тяжести.

«Все обследованы, назначено лечение, психологические консультации. Сейчас угрозы жизни и здоровью детей отсутствуют», — заявил Петчин.

Ранее СК сообщил о гибели пятилетней девочки из семьи, в которой воспитывались 12 детей, включая 11 несовершеннолетних. По версии следствия, родители не обеспечивали детям необходимый уход, а семья проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях.

По факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также расследуется дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Ранее Life.ru сообщал, что соседи жаловались на постоянный голод детей из этой семьи. По их словам, ребята испытывали трудности с учёбой и регулярно рассказывали о нехватке еды.