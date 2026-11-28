В Вологде суд приступил к рассмотрению вопроса об аресте отца пятилетней девочки, умершей от истощения в многодетной семье. Мужчину и его супругу подозревают в убийстве ребёнка, сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

Следствие просит заключить под стражу 38-летнего жителя города. Ходатайство рассматривает Вологодский городской суд. Отца уже привезли на заседании.

Аналогичное ходатайство следователи направили в отношении матери погибшей. Её пока не доставили в суд.

По версии следствия, дети проживали в ненадлежащих бытовых условиях и не получали необходимого ухода. Семья состояла на профилактическом учёте, однако это не предотвратило гибель ребёнка. Дети систематически пропускали занятия в школе и детском саду, а также медицинские осмотры. При этом отец семейства отказывался от продуктовой помощи, заявляя, что зарабатывает достаточно для содержания детей.

О трагедии стало известно 26 ноября. В семье воспитывались 12 детей, включая 11 несовершеннолетних. Пятилетняя девочка скончалась от истощения, а её семилетнего брата с аналогичным диагнозом доставили в больницу. Родителей задержали. Возбуждены уголовные дела об убийстве малолетней и халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.