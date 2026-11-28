Суд в Вологде арестовал отца девочки, погибшей от истощения
В Вологде суд заключил под стражу многодетного отца, пятилетняя дочь которого умерла от истощения. Об этом сообщили в пресс-службе судов области. Мужчину подозревают в убийстве ребёнка.
По версии следствия, родители на протяжении длительного времени намеренно лишали девочку пищи. Это привело к крайнему истощению организма и впоследствии к смерти ребёнка.
На допросе в Следственном комитете супруги не стали отрицать свою причастность к гибели дочери. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте матери девочки.
Трагедия произошла в многодетной семье, проживавшей на улице Михаила Поповича. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Также расследуется возможная халатность должностных лиц, отвечавших за профилактику семейного неблагополучия.
Семилетний брат погибшей девочки тоже оказался в больнице с истощением. По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. С остальными детьми работают психологи, для них готовят документы на санаторно-курортное лечение.
Ранее Life.ru писал, что сотрудникам соцзащиты приходилось самостоятельно убирать квартиру многодетной семьи. Последний раз они посещали жильё 12 ноября. При этом отец погибшей девочки отказывался от продуктовых наборов, объясняя это тем, что работает и располагает достаточными средствами.