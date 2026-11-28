В Вологде суд заключил под стражу многодетного отца, пятилетняя дочь которого умерла от истощения. Об этом сообщили в пресс-службе судов области. Мужчину подозревают в убийстве ребёнка.

Отец погибшего ребёнка в зале суда. Обложка © «Макс» / Пресс-служба судов Вологодской области

По версии следствия, родители на протяжении длительного времени намеренно лишали девочку пищи. Это привело к крайнему истощению организма и впоследствии к смерти ребёнка.

На допросе в Следственном комитете супруги не стали отрицать свою причастность к гибели дочери. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте матери девочки.

Трагедия произошла в многодетной семье, проживавшей на улице Михаила Поповича. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Также расследуется возможная халатность должностных лиц, отвечавших за профилактику семейного неблагополучия.

Семилетний брат погибшей девочки тоже оказался в больнице с истощением. По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. С остальными детьми работают психологи, для них готовят документы на санаторно-курортное лечение.