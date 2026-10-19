10 человек спасли при пожаре в доме в Москве, где жил Сергей Михалков

В центре Москвы загорелся знаменитый дом на Новинском бульваре, где жили режиссёр Никита Михалков и его отец, автор гимнов СССР и России Сергей Михалков. Из-за сильного задымления спасатели МЧС выводят людей с верхних этажей здания, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, пожар вспыхнул в квартире на первом этаже исторического дома. Огонь сопровождается сильным задымлением, которое распространилось по подъезду. Местные жители жалуются, что внутри здания стало трудно дышать. На месте работают сотрудники МЧС, которые эвакуируют людей с верхних этажей.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Были спасены 10 человек, среди которых один ребёнок.

Особую известность горящему дому принесли его знаменитые жильцы. В здании, построенном в середине XX века, проживал поэт Сергей Михалков — автор текстов гимнов СССР и России. Здесь вместе с ним жили супруга Наталья Кончаловская и их сыновья, будущие режиссёры Никита Михалков и Андрей Кончаловский. Среди других известных обитателей дома был один из классиков советского кинематографа Всеволод Пудовкин.

Ранее сообщалось, что в особняке Миллера в Петербурге после ликвидации пожара вновь появился дым. Расчёты вернулись к историческому зданию на улице Якубовича около половины девятого. Выяснилось, что после масштабного возгорания на третьем этаже продолжала тлеть оконная рама. Площадь нового очага не превышала одного квадратного метра, и пожарные повторно пролили его.