10 и больше детей: Путин дал звание «Мать-героиня» двум россиянкам

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» двум многодетным матерям. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Почётного звания удостоены Юлия Ковтун из Воронежской области и Олеся Шаймуратова из Башкирии.

Кроме того, указом президента пять супружеских пар из Ростовской, Оренбургской и Челябинской областей получили орден «Родительская слава». Ещё пять семей из Московской, Челябинской, Омской, Свердловской областей и ХМАО наградили медалью ордена «Родительская слава».

Звание «Мать-героиня» присваивают женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Орден «Родительская слава» вручают родителям семи и более детей, а медаль ордена — за воспитание четырёх и более детей.

Число многодетных семей в РФ выросло до 3,05 млн к сентябрю 2026 года. В Минтруде связывают эту тенденцию с расширением мер поддержки, включая маткапитал, единое пособие, выплаты на ипотеку и другие программы для семей с детьми. Единый статус многодетной семьи действует с 2024 года.