Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября, 07:42

10 и больше детей: Путин дал звание «Мать-героиня» двум россиянкам

Путин дал звание «Мать-героиня» двум матерям из Воронежской области и Башкирии

Обложка © Unsplash

Обложка © Unsplash

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» двум многодетным матерям. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Почётного звания удостоены Юлия Ковтун из Воронежской области и Олеся Шаймуратова из Башкирии.

Кроме того, указом президента пять супружеских пар из Ростовской, Оренбургской и Челябинской областей получили орден «Родительская слава». Ещё пять семей из Московской, Челябинской, Омской, Свердловской областей и ХМАО наградили медалью ордена «Родительская слава».

Звание «Мать-героиня» присваивают женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Орден «Родительская слава» вручают родителям семи и более детей, а медаль ордена — за воспитание четырёх и более детей.

Матери-героини начнут автоматически получать по 1 млн рублей с 2027 года
Матери-героини начнут автоматически получать по 1 млн рублей с 2027 года

Число многодетных семей в РФ выросло до 3,05 млн к сентябрю 2026 года. В Минтруде связывают эту тенденцию с расширением мер поддержки, включая маткапитал, единое пособие, выплаты на ипотеку и другие программы для семей с детьми. Единый статус многодетной семьи действует с 2024 года.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar