10 и больше детей: Путин дал звание «Мать-героиня» двум россиянкам
Путин дал звание «Мать-героиня» двум матерям из Воронежской области и Башкирии
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Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» двум многодетным матерям. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Почётного звания удостоены Юлия Ковтун из Воронежской области и Олеся Шаймуратова из Башкирии.
Кроме того, указом президента пять супружеских пар из Ростовской, Оренбургской и Челябинской областей получили орден «Родительская слава». Ещё пять семей из Московской, Челябинской, Омской, Свердловской областей и ХМАО наградили медалью ордена «Родительская слава».
Звание «Мать-героиня» присваивают женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Орден «Родительская слава» вручают родителям семи и более детей, а медаль ордена — за воспитание четырёх и более детей.
Число многодетных семей в РФ выросло до 3,05 млн к сентябрю 2026 года. В Минтруде связывают эту тенденцию с расширением мер поддержки, включая маткапитал, единое пособие, выплаты на ипотеку и другие программы для семей с детьми. Единый статус многодетной семьи действует с 2024 года.
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