Матери-героини начнут автоматически получать по 1 млн рублей с 2027 года

Женщины, получившие звание «Мать-героиня», с 1 января 2027 года смогут автоматически получать единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Владимир Исаков.

По словам парламентария, перечисление средств будет проводить Социальный фонд России в проактивном режиме после оформления соответствующего звания. Такой порядок предусмотрен проектом, подготовленным Минтрудом РФ.

Исаков отметил, что нововведение должно избавить женщин от необходимости самостоятельно собирать документы и подтверждать право на выплату. После подписания указа о награждении необходимые сведения будут передаваться между государственными системами автоматически.

«Как только указ о награждении подписан, система должна сама это «увидеть». Самой маме-героине ничего доказывать не надо. Это логичный шаг: государственные базы оцифрованы, так что сверка данных ведомствами не должна занимать много времени», — заключил депутат.

Число многодетных семей в России выросло до 3,05 млн к сентябрю 2026 года. В Минтруде связывают рост с расширением мер поддержки, включая маткапитал, единое пособие, выплаты на ипотеку и другие программы для семей с детьми. Единый статус многодетной семьи действует с 2024 года.