10 лет ремонта и иск на 4 млрд: «Сатирикон» призвал к ответу подрядчика

Театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина потребовал взыскать с подрядчика более 4 млрд рублей за срыв сроков реконструкции здания. Иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы, сообщает ТАСС.

Ответчиком по делу стала компания «Евростройподряд», выступавшая генеральным подрядчиком ремонтных работ. Согласно материалам суда, сумма требований составляет 4 099 163 406 рублей.

Здание театра закрыли на реконструкцию ещё в июле 2015 года. За время ремонта коллектив продолжал показывать большинство спектаклей на другой площадке — в здании «Планеты КВН».

Сроки завершения работ неоднократно переносились, а полноценное возвращение театра в собственное здание затянулось на годы. Сейчас арбитражу предстоит рассмотреть требования театра к подрядной организации и установить обстоятельства спора.

Ранее Life.ru рассказывал, что Екатерина Сироткина возглавила Московский академический театр сатиры, перейдя на должность директора с поста заместителя руководителя учреждения. О кадровом решении сообщил столичный департамент культуры.