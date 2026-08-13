Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 15:38

Директором Московского театра сатиры стала Екатерина Сироткина

Обложка © РИА Новости/Илья Питалев

Обложка © РИА Новости/Илья Питалев

Екатерина Сироткина стала директором Московского академического театра сатиры. О кадровом решении сообщил столичный департамент культуры. До назначения Сироткина работала заместителем руководителя этого же учреждения, поэтому продолжит деятельность уже в новом статусе.

«Екатерина Сироткина назначена на должность директора Московского академического театра сатиры», — сказано в заявлении театра в Max.

13 августа Борису Чиркову — 125: как Максим из советской кинотрилогии стал кумиром целой страны
13 августа Борису Чиркову — 125: как Максим из советской кинотрилогии стал кумиром целой страны

Ранее сообщалось, что Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова приедет на гастроли в Москву и покажет четыре постановки на сцене Театра имени Евгения Вахтангова. Главный режиссёр Андрей Тимошенко рассчитывает на встречу с открытой и требовательной публикой, подчёркивая, что театр должен относиться к зрителю как к равному собеседнику.

Главные события в мире литературы, музыки и искусства — в разделе «Культура» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Культура
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar