Директором Московского театра сатиры стала Екатерина Сироткина

Екатерина Сироткина стала директором Московского академического театра сатиры. О кадровом решении сообщил столичный департамент культуры. До назначения Сироткина работала заместителем руководителя этого же учреждения, поэтому продолжит деятельность уже в новом статусе.

Ранее сообщалось, что Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова приедет на гастроли в Москву и покажет четыре постановки на сцене Театра имени Евгения Вахтангова. Главный режиссёр Андрей Тимошенко рассчитывает на встречу с открытой и требовательной публикой, подчёркивая, что театр должен относиться к зрителю как к равному собеседнику.