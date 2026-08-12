«Театр работает в обе стороны»: Режиссёр раскрыл секрет гармонии сцены и зрителя

Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова приедет на гастроли в Москву и покажет четыре постановки на сцене Театра имени Евгения Вахтангова. Главный режиссёр Андрей Тимошенко рассчитывает на встречу с открытой и требовательной публикой, подчёркивая, что театр должен относиться к зрителю как к равному собеседнику.

«Театр всегда работает в обе стороны. Мы открываемся публике, а публика открывается нам», — заявил деятель культуры беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, только так может возникнуть обмен эмоциями. При этом региональный театр должен оставаться профессиональным, серьёзным и уважать свою аудиторию, а не превращаться в «сферу обслуживания». Зрителю любого возраста можно и нужно предлагать сложные постановки.

Ранее Life.ru сообщал, что Театр Вахтангова готовит на октябрь премьеру спектакля об СВО. Премьеру режиссёра Эльдара Трамова покажут на основной сцене.