Театр Вахтангова в октябре представит премьеру спектакля об СВО

Основная сцена Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в октябре 2026 года примет премьеру спектакля режиссёра Эльдара Трамова, посвящённого теме специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил директор театра Кирилл Крок.

Подготовка драматургического материала стартовала ещё в сентябре прошлого года. В стране проводится большое количество лабораторий на тему СВО, а театр отслеживает создаваемые пьесы и запрашивает их у авторов. Дальнейшая работа не ограничилась одной пьесой — творческая группа Антона Прохорова и Дмитрия Трубочкина подготовила компиляцию из нескольких текстов, на которых и построена будущая постановка. Режиссёром спектакля выступает Эльдар Трамов, сценографом назначен Максим Обрезков.

«Мы планируем, что в постановке будут задействованы около 40 актеров. Это большой спектакль. С масштабными декорациями — особый способ художественного выражения тех эмоций и чувств, которые мы испытываем в отношении событий на фронте», — сказал он.

Репетиционный процесс начнётся в конце августа, при этом плотные репетиции запланированы именно на этот период. Премьера намечена на конец октября 2026 года, а точное название постановки пока не раскрывается — оно находится в стадии обсуждения внутри творческой команды.

Отдельно Кирилл Крок подчеркнул, что театр ведёт работу над материалом об СВО уже около года, а также следит за развитием драматургии по этой теме и запрашивает новые тексты у авторов. По его словам, театр Вахтангова традиционно откликается на события в стране и не остаётся в стороне от происходящего.

Ранее сообщалось, что в Театре кошек Куклачёва прошёл закрытый показ спектакля «Кошки — звёзды Донбасса», организованный для семей военнослужащих в качестве жеста поддержки и благодарности. Постановка была представлена в особом формате и носила камерный характер, а пригласить на неё решили именно родственников участников СВО.