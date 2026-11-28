Латвия добивается выдачи из Ирландии 35-летнего Мартиньша Лавриновича, которому на родине грозит до десяти лет лишения свободы из-за публикаций в TikTok. О запросе Риги на экстрадицию сообщает The Irish Times.

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) обратилась в Министерство юстиции Ирландии ещё в феврале 2026 года. По данным ведомства, в 2023–2024 годах мужчина размещал видеоролики, в которых оправдывал действия российских военных на Украине. Кроме того, спецслужба утверждает, что в записях содержались угрозы насилия в адрес жителей Латвии. В отчёте VDD за 2025 год указано, что Лавриновича объявили в розыск 20 октября по подозрению в «публичном оправдании военных преступлений и разжигании национальной и этнической вражды».

Мужчина живёт в городе Ньюбридж графства Килдэр и работает на пищевом производстве. Он намерен оспорить экстрадицию в Высоком суде Ирландии. В своих показаниях Лавринович признал, что записывал ролики, однако заявил, что его слова были эмоциональными преувеличениями и не содержали реальных угроз.

Адвокат Киаран Малхолланд считает, что латвийские власти используют европейский механизм выдачи подозреваемых в политических целях.

«Использовать драконовские внутренние законы в качестве основания для требования выдать человека, который из своего дома в Ирландии критиковал Украину и НАТО в личном аккаунте TikTok, — это, мягко говоря, возмутительно», — заявил защитник.

Ситуация развивается на фоне новых споров вокруг языковой и политической политики Риги. 27 ноября Life.ru сообщал о критике латвийских планов по подготовке декларации о дерусификации. В частности, обсуждались дальнейшие ограничения использования русского языка в общественной жизни.