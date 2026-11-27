Власти Латвии не заинтересованы в нормализации отношений с Россией и своими действиями пытаются спровоцировать открытый конфликт. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Риги принять «декларацию о дерусификации».

«Нынешние власти Латвии, разумеется, не хотят никакой нормализации отношений с Россией, напротив, постоянно следуют по пути все большей эскалации вплоть до провоцирования открытого конфликта. Этот ущербный путь противоречит истинным интересам и чаяниям жителей этого государства, но к ним, к сожалению, в Риге давно не прислушиваются», — заявила дипломат.

Она добавила, что Латвия, по оценке российского МИД, находится в авангарде конфронтации с Москвой и выступает одним из наиболее активных союзников Киева. Захарова утверждает, что Рига совместно с Великобританией возглавляет международную коалицию дронов и уже передала ВСУ десятки тысяч беспилотников, которые, по словам дипломата, используются для регулярных атак на территорию России.

Ранее Life.ru сообщал о планах латвийских властей подготовить декларацию о дерусификации. В программе правительства предусмотрено использование рекомендаций учёных, историков и социолингвистов для разработки новых языковых ограничений.