Самолёт-разведчик НАТО совершил несколько кругов над Латвией
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Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry выполнил несколько кругов над Латвией после вылета из Литвы. Борт с позывным NATO21 отслеживается сервисом Flightradar24.
Согласно данным трекера, самолёт вылетел из аэропорта Шяуляя (SQQ) в 01:50 по местному времени (UTC+2). После этого он пересёк литовское воздушное пространство и направился в сторону Латвии, где выполнил несколько круговых манёвров. На предоставленной карте Flightradar24 видна траектория полёта в районе Валмиеры.
На данный момент борт находится на высоте 31 тыс. футов (около 9,4 км) и двигается со скоростью 396 узлов (примерно 733 км/ч). Boeing E-3A Sentry предназначен для дальнего радиолокационного обнаружения воздушных целей, контроля обстановки и координации действий авиации. Самолёт оснащён вращающейся радиолокационной антенной над фюзеляжем.
Ранее два французских истребителя-бомбардировщика Mirage 2000D заметили над акваторией Чёрного моря. Самолёты НАТО выполняли полёт у побережья Турции и Румынии. Предположительно, Mirage 2000D вели радиоэлектронную разведку. Самолёты с позывными MIR2 включили транспондеры, после чего несколько раз облетели районы.