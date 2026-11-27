Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry выполнил несколько кругов над Латвией после вылета из Литвы. Борт с позывным NATO21 отслеживается сервисом Flightradar24.

Согласно данным трекера, самолёт вылетел из аэропорта Шяуляя (SQQ) в 01:50 по местному времени (UTC+2). После этого он пересёк литовское воздушное пространство и направился в сторону Латвии, где выполнил несколько круговых манёвров. На предоставленной карте Flightradar24 видна траектория полёта в районе Валмиеры.

На данный момент борт находится на высоте 31 тыс. футов (около 9,4 км) и двигается со скоростью 396 узлов (примерно 733 км/ч). Boeing E-3A Sentry предназначен для дальнего радиолокационного обнаружения воздушных целей, контроля обстановки и координации действий авиации. Самолёт оснащён вращающейся радиолокационной антенной над фюзеляжем.