Великобритания, Франция и Германия могут попытаться разместить свои войска на Украине, включая Черноморское побережье. Такой сценарий допустил военный эксперт Андрей Клинцевич в интервью радио «Комсомольская правда».

По словам руководителя Центра изучения военных и политических конфликтов, именно эти три страны он считает наиболее вероятными участниками дальнейшей эскалации. Эксперт связал свои опасения с военными учениями «коалиции желающих», которые проходили в Польше.

Клинцевич предположил, что европейские государства могут объяснить возможное появление своих подразделений на Западной Украине необходимостью создать буферную зону. В частности, речь может идти об обеспечении противовоздушной обороны и перехвате беспилотников.

Однако, по мнению эксперта, планы отдельных стран способны выйти за пределы западных украинских регионов. Особое внимание он обратил на Черноморское побережье, где, как считает Клинцевич, европейские военные заинтересованы в получении позиций.

«Если они будут только на Западной Украине, возможно, трогать не будем. Пойдут дальше — будем наносить удары. Особенно, если они начнут вылезать на Черноморском побережье. А они туда рвутся, чтобы закрепить за собой какие-то крупные площадки. Особенно французы…» — заявил специалист kp.ru.

Отдельно Клинцевич затронул присутствие разведывательной авиации НАТО вблизи районов нападений на российские суда. По его утверждению, там находились как европейские, так и американские самолёты. Эксперт считает, что такая активность может свидетельствовать о вовлечённости западных стран.

При этом он предостерёг от поспешных решений в отношении пилотируемых самолётов-разведчиков. В отличие от беспилотников, на подобных бортах находятся экипажи, а сами машины могут сопровождаться истребителями.

Уничтожение такого самолёта, предупредил Клинцевич, способно стать поводом для прямого военного столкновения. По его мнению, Россия располагает техническими возможностями для подобных действий, но сейчас не заинтересована в столь серьёзной эскалации.

Другим вариантом эксперт назвал дипломатическую работу с государствами НАТО, которые не готовы к дальнейшему обострению. Он привёл в пример Финляндию и Норвегию, утверждая, что те не намерены участвовать в действиях против российского судоходства.

В подтверждение своей оценки Клинцевич напомнил о помощи финских служб российскому судну, повреждённому в Финском заливе. По его словам, финская сторона содействовала тушению пожара и возвращению корабля в безопасные воды.

Эксперт также допустил, что отдельные представители американских силовых структур могут действовать самостоятельно, несмотря на дипломатические договорённости Вашингтона с Москвой.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин назвал иностранные военные контингенты на Украине законной целью для российских войск. Президент предупредил о последствиях появления зарубежных военнослужащих на украинской территории. Его заявление прозвучало на фоне подготовки европейских стран к возможному размещению многонациональных сил после прекращения боевых действий.