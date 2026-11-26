Два французских истребителя-бомбардировщика Mirage 2000D заметили над акваторией Чёрного моря. По данным SHOT, самолёты НАТО выполняли полёт у побережья Турции и Румынии. Предположительно, Mirage 2000D вели радиоэлектронную разведку.

Как сообщает Telegram-канал, около 40 минут назад самолёты с позывными MIR2 включили транспондеры, после чего несколько раз облетели районы у турецкого побережья и Румынии.

Точное место вылета самолётов пока неизвестно. Mirage 2000D способны выполнять разведывательные задачи, для этого они могут использовать специальные контейнеры ASTAC.