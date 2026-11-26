Французские истребители-разведчики замечены над Чёрным морем
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Два французских истребителя-бомбардировщика Mirage 2000D заметили над акваторией Чёрного моря. По данным SHOT, самолёты НАТО выполняли полёт у побережья Турции и Румынии. Предположительно, Mirage 2000D вели радиоэлектронную разведку.
Как сообщает Telegram-канал, около 40 минут назад самолёты с позывными MIR2 включили транспондеры, после чего несколько раз облетели районы у турецкого побережья и Румынии.
Точное место вылета самолётов пока неизвестно. Mirage 2000D способны выполнять разведывательные задачи, для этого они могут использовать специальные контейнеры ASTAC.
Ранее военный самолёт Франции Airbus A330-243 MRTT заметили в небе над Чёрным морем. Борт вылетел с территории Франции и направился в сторону черноморской акватории, где начал совершать круговые манёвры. Airbus A330 MRTT представляет собой многоцелевой военно-транспортный самолёт, предназначенный для дозаправки авиации в воздухе, перевозки личного состава и грузов, а также медицинской эвакуации.