Военный самолёт Франции Airbus A330-243 MRTT заметили в небе над Чёрным морем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на изученные агентством полётные данные.

Борт вылетел с территории Франции и направился в сторону черноморской акватории, где начал совершать круговые манёвры.

Airbus A330 MRTT представляет собой многоцелевой военно-транспортный самолёт, предназначенный для дозаправки авиации в воздухе, перевозки личного состава и грузов, а также медицинской эвакуации.

Напомним, 18 ноября над Чёрным морем заметили самолёт польских ВВС. Спустя три дня в небе над акваторией зафиксировали сразу два разведывательных борта НАТО — Beechcraft King Air 350ER и Saab 340B ISR.