Американский самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II с начала 2026 года совершил уже 79 многочасовых полётов над Чёрным морем. Причём отдельные вылеты продолжались более девяти часов. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

Впервые в нынешнем году борт заметили над южной частью акватории 3 января. С тех пор маршрут практически не менялся: самолёт курсирует с запада на восток и обратно над нейтральными водами, не заходя во время патрулирования в воздушное пространство прибрежных государств.

Наиболее активно разведчик летал в апреле, августе и октябре — в каждом из этих месяцев зафиксировали по восемь вылетов. А вот в феврале и мае самолёт появлялся над Чёрным морем не более пяти раз за месяц.

Особенно продолжительными оказались летние и осенние миссии. Летом ARTEMIS II установил своеобразный рекорд, проведя над морем более девяти часов. Осенью такие многочасовые полёты повторялись несколько раз. Постоянно борт базируется на аэродроме в румынской Констанце, откуда отправляется на разведывательные задания.

При этом Чёрным морем его маршруты не ограничиваются. Самолёт также замечали над странами Балтии, на юго-западе Средиземного моря и в районе Калининградской области. В последнем случае он использует воздушное пространство Польши и Литвы, а также нейтральные воды Балтийского моря. С начала года вокруг российского региона разведчик совершил более 70 полётов. Очередной такой вылет Life.ru фиксировал 22 ноября.

ARTEMIS II создан американской компанией Leidos на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650. Самолёт оснащён оборудованием для разведки, наблюдения и сбора информации на больших расстояниях. Как ранее рассказывал Life.ru, компания предоставляет такие борта армии США вместе с экипажами и техническим обслуживанием. В сентябре разработчик сообщил о продлении контракта на разведывательные миссии в Европе до лета 2027 года.